العالم يواجه «كورونا» بسلاح «اللقاحات»

المصدر: دبي - البيان

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أن أكثر من 7. 2 مليون شخص تلقوا لقاحات ضد فيروس «كورونا» في ست دول حول العالم حتى الآن.

جاء ذلك في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ مع الاستمرار في توسع جهود إعطاء اللقاحات، بحسب الوكالة التي أفادت بأن عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بدأت في 14 ديسمبر، وتلقى 12. 1 مليون شخص اللقاحات حتى الآن. وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص 1. 5 ملايين جرعة من لقاح «فايزر/ بيونتيك» و6 ملايين جرعة من إنتاج شركة موديرنا لتوزيعها هذا الأسبوع. وأشارت إلى أن لقاحات «فايزر / بيونتيك» و«موديرنا» نجحت في تقليل الإصابات بفيروس «كورونا» بنسبة 95% في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.

ثالث دولة

وتلقت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا أول جرعة توزع في البلاد من اللقاح اليوم في بداية حملة تطعيم بلقاح فايزر/ بيونتيك. وصربيا هي ثالث دولة في أوروبا تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق ضد «كورونا» بعد بريطانيا وسويسرا. وقالت برنابيتش بعد تطعيمها في معهد علم الفيروسات والأمصال واللقاحات في بلجراد «يشرفني أن أتمكن من القيام بذلك من أجل بلدي وأن أكون الأولى ممهدة الطريق أمام مواطنين آخرين».

وأغلب دول الاتحاد الأوروبي، التي تأمل صربيا في الانضمام لعضويته، ستبدأ التطعيم ضد «كوفيد19» يوم 27 ديسمبر. وقالت برنابيتش إن من المتوقع أن تصل شحنات لقاح طورته شركة سينوفارم الصينية ولقاح (سبوتنيك في) الروسي إلى البلاد قريباً لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً.

ضوء أخضر

واعتبرت السلطة الصحية العليا في فرنسا أن لقاح فايزر وبيونتيك «يمكن أن يُستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاماً وما فوق»، وذلك «نظراً إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له». ويشكل رأي السلطة الصحية الخطوة التنظيمية الأخيرة قبل بدء حملة التلقيح الأحد في فرنسا.

وقالت رئيسة السلطة الصحية العليا دومينيك لو غولوديك خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت «نؤكد أن هذا اللقاح الأول لديه مكان في استراتيجية التلقيح، نظراً إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له، وهو نبأ ممتاز».

وأكدت رئيسة لجنة التلقيح التقنية في السلطة الصحية إليزابيث بوفيه أنه في وقت أثبت لقاح فايزر/ بيونتيك فعالية «كبيرة»، إلا أن «حتى الآن ليس لدينا معلومات حول تأثير هذا اللقاح على نقل الفيروس».

وذكّرت بأن حملة التطعيم التي ستبدأ الأحد تهدف بشكل أساسي إلى «تخفيض معدّل الوفيات والأنواع الحادة» من الإصابة بالمرض و«الحفاظ على النظام الصحي في فرنسا».

سينوفاك

استقبلت ولاية ساو باولو، الأكثر تضرراً من فيروس «كورونا» المستجد في البرازيل، الخميس، 5.5 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني.

وتعد هذه ثالث شحنة تستقبلها السلطات في ساو باولو. وكشفت الحكومة الإقليمية أنها ستستقبل في الأيام المقبلة شحنات أخرى ستصل في 31 من الشهر الجاري بإجمالي 10.8 ملايين جرعة.

وأعلن حاكم ساو باولو، جواو دوريا، بدء التطعيم في هذه الولاية في 25 من يناير المقبل، لكن هذا يعتمد على اتفاق مع وزارة الصحة وتصريح من الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية التي لم تحصل بعد على بيانات الدراسات التي تجريها «سينوفاك».

سبوتنيك v

في موسكو، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن روسيا ستنتج 30 مليون جرعة من اللقاح المحلي «سبوتنيك - v» بحلول يونيو المقبل، لكن هذا قد يحدث قبل ذلك الموعد. وأضاف - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة (سبوتنيك) الروسية اليوم أنه «سيتم إنتاج أكثر من 2.5 مليون جرعة في ديسمبر، وأقل قليلاً للاستخدام المدني.. لكن في يناير المقبل، وفقًا للخطط التي تم تعديلها ووضعها من قبل الشركات في نوفمبر الماضي، سيتم إنتاج 3.5 ملايين، ثم 18 مليون جرعة بحلول أبريل حتى نصل إلى 30 مليون جرعة بحلول يونيو.. لكن لدي بعض التفاؤل بأن ذلك يمكن أن يحدث بشكل أسرع».

وكان مدير مركز «جامالي» لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورغ قال الاثنين الماضي «إنه بحلول نوفمبر 2021، سيتمكن حوالي 70% من سكان روسيا من تلقي اللقاح، وبعد ذلك سيصبح فيروس (كورونا) تحت السيطرة». وأضاف جينتسبورغ «من المتوقع أن تبدأ روسيا بإنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين جرعة من اللقاح شهرياً بدءاً من يناير 2021».