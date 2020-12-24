فيديو.. سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح /فايزر بيونتيك

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وصول أول دفعة من لقاح /فايزر بيونتيك المُضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 عبر مطار مسقط الدولي تتضمن 15 ألفًا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى بحلول شهر يناير المُقبل.

ولقاح بيونتك، الذي تم تطويره مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، مصرح باستخدامه في أكثر من 45 دولة.

وأظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فاعلية بنسبة 95%.

بالفيديو.. وزارة الصحة العمانية تعلن عن وصول أول دفعة من لقاح /فايزر بيونتيك المُضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 عبر مطار مسقط الدولي تتضمن 15 ألفًا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى بحلول شهر يناير المُقبل.https://t.co/mNvlaTdBWI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Jy3Udz2DPM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 24, 2020