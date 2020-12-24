روسيا تسجل حصيلتين قياسيتين جديدتين للوفيات والإصابات بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 635 حالة وفاة و 29935 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن الرقمين يمثلان أعلى زيادة يومية في الوفيات والإصابات الجديدة في البلاد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 53096 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 963688 إصابة.

وتعافى أمس 26890 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 370857 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.