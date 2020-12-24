رئيس مجلس الوزراء الكويتي يتلقى أول جرعة لقاح ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد أول جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، مفتتحا حملة التطعيم في البلاد.

وأكد الشيخ صباح الخالد الصباح، إن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية".

وأضاف "الحملة سوف تستمر شهور مطالبا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية".

وقد أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبد الله البدر، الأسبوع الماضي عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن توزيع اللقاح سيكون على حسب عدد السكان وأن السلطات الصحية على اتصال مستمر مع الشركة المصنعة لمعرفة كيفية وصول الدفعات، موضحة أن الكميات والأعداد تحدد من قبل الشركة وفق التوزيع العادل بين البلدان.