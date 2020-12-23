رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا في إسرائيل

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن إسرائيل رصدت أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت الوزارة إن ثلاث حالات كانت لعائدين من إنجلترا وتم عزلها في فندق مخصص للحجر الصحي لفيروس كورونا، مضيفة أن الحالة الرابعة قيد الفحص.

ودشنت إسرائيل حملة تطعيم ضد فيروس كورونا يوم السبت وقامت بتطعيم 70 ألفا من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبعد الحصول على لقاحات من شركات فايزر ومودرنا وأسترا زينيكا، تتوقع إسرائيل الحصول على جرعات كافية بحلول نهاية العام لنحو 20 في المئة من سكانها الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19.

وسجلت إسرائيل 383385 حالة إصابة بفيروس كورونا و3136 وفاة. وفرضت عمليتي إغلاق على مستوى البلاد وقد تأمر قريبا بفرض قيود شاملة جديدة في ظل تزايد الحالات الجديدة.