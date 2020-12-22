كورونا حول العالم .. شح في المنتجات بريطانياً وكلاب بوليسية تساعد إماراتياً وإعدامات متوقفة أمريكياً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

سلّط موقع "ذا برينت" الضوء، في ظل عدم ظهور أي إشارات لانحسار جائحة "كوفيد 19"، على أبرز قصص الأزمات ذات العلاقة من حول العالم، بدءاً بالمملكة البريطانية المتحدة التي أعلنت مصادرها إمكانية مواجهة شحٍّ في توفر أنواع الحمضيات والبروكلي والخسّ مروراً بالإمارات العربية المتحدة التي أشارت إلى توظيف الكلاب البوليسية لتقصي حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما أعربت سنغافورة عن رغبتها بأن تتحول إلى مركز لتوزيع اللقاحات في جنوب شرق آسيا.

يذكر أن عداد الإصابات بكورونا المستمر في تحقيق البطش بدول العالم أجمع قد سجل ما يفوق الـ77 مليون إصابة وأكثر من 1.7 مليون حالة وفاة.

وقد حذرت المتاجر ومحال بيع الجملة في بريطانيا المتسوقين بأنه من المرجح أن تواجه البلاد حالات شح في تواجد بعض الخضراوات كالبروكلي والخس إضافة إلى منتجات الحمضيات.

ويأتي ذلك بعد أن حظرت فرنسا الناقلات شحن البضائع إلى المملكة المتحدة بغية احتواء الفيروس بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "وزير البيئة جورج أوستيس أعرب عن قلقه من أن يؤدي الحظر إضافةً إلى بريكسيت للتسبب بصعوبات حقيقية للمحال التجارية."

وفي الإمارات أعلنت شرطة الشارقة بأنها لجأت إلى توظيف عدد من الكلاب البوليسية بهدف تعقب حالات الإصابة بكورونا.

وأفادت صحيفة "خليج تايمز" المحلية بأن دقة رصد المصابين وتحديدهم تصل إلى 92 بالمئة.

وأشارت التقارير إلى أن "الكلاب مدربة على شمّ عينات من إبط مصابين محتملين بكورونا. وقد جاءت النتائج فورية وأعلنت مباشرةً."

ويمكن للكلاب رصد وجود ممنوعات ومتفجرات والبحث عن الجثث في حال حدوث كوارث.

وفي كندا أعرب أنتوني دايل، رئيس جمعية مستشفى أونتاريو عن دهشته وخيبته من عدم قيام الحكومة الكندية بفرض الإقفال العام على المقاطعة فورياً.

كما طالب بفرض إجراءات أكثر تشدداً تأخر اتخاذها كثيراً، وذلك كما أعلن الوزير الأول دوغ فورد يعود لحاجة الشركات لمزيد من الوقت للتحضير بما جعل الموعد يتأخر حتى 26 من الشهر الحالي.

ويذكر أن عدد الحالات التي سجلتها كندا وفقاً لما ذكر موقعا "ذا غلوب" و"ميل" بلغ 515،314 حالة وأكثر من 14 ألف حالة وفاة.

ويعمل كوفيد على تأخير طوابير الإعدام في الولايات المتحدة حيث إن 14 شخصاً على الأقل من أصل 50 يتم احتجازهم في السجن الفدرالي لولاية إنديانا تبين إصابتهم بكورونا، إضافةً إلى إصابة الموظفين المشرفين على تنفيذ عقوبات الإعدام بالفيروس كذلك وفق ما أكد موقع صحيفة "ذا نيويورك تايمز". ووصل عدد الحالات المسجلة 18473716 و326772 حالة وفاة.

وصولاً إلى سنغافورة، فقد أعلن وزير المواصلات أونغ يي كونغ مؤخراً بأن بلاده ترغب في أن تصبح مركز توزيع لقاح "كوفيد 19" في المنطقة، وفق تقارير ذكرها موقع "ذا سترايتس تايمز".

وأفاد الوزير بأن سنغافورة للمتع بالقدرات الكافية التي تؤهلها لتوزيع اللقاح بشكل آمن. وقد بلغ عدد الحالات المسجلة 58،432 إصابة و29 حالة وفاة فقط.