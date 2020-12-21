الصحة المصرية: السلالة الجديدة من كورونا موجودة في البلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة، وتنتشر في أفريقيا ويرجح احتمالية وجودها في مصر، قائلا: «لو عملنا دراسة هنلاقي هذه السلالة في مصر لأنها سريعة الانتشار».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON» قائلًا: «ولو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها ايضًا موجودة في مصر وقلنا من فترة إن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر»، وفقا للمصري اليوم.

وواصل: «اعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة لسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى واقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر».

وأردف قائلًا: «السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض باتت مقدرته على الانتشار بشكل أكبر وهذا ماحدث في بريطانيا حيث ارتفعت اعداد المصابين بشكل كبير لتسجل في يوم واحد مايزيد على 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة».