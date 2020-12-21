3 سلالات لفيروس كورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة، مشيراً إلى أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن مصر لن تسمح بدخول أى شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أى سلالة جديدة منتشرة بالخارج، زفقا لصحيفة اليوم السابع.

وكشفت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الحصة لشؤون الأبحاث، أن المتطوعين الذين شاركوا فى التجارب السريرية فى مرحلته الثالثة تحت شعار "من أجل الإنسانية" والتى وصل عددهم إلى 3 آلاف مبحوث لم تظهر عليهم أى أعراض خطيرة.

وتابعت في تصريحات صحفية لها على هامش "وبينار" اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس والذى عقدته وزارة الصحة بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بتدريب الأطباء أن الأعراض الجانبية التى ظهرت على المتطوعين كانت أعراض بسيطة وهى ارتفاع درجة حرارة احمرار موضع التطعيم وسعال وزالت فى غضون أيام بمفردها.