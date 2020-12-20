مصر.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا و 28 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى السبت.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 28 جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة، من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و 7069 حالة وفاة.