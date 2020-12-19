بالفيديو.. نتانياهو أول إسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

المصدر: (رويترز)

أطلقت إسرائيل اليوم السبت حملة تطعيم للوقاية من فيروس كوروناصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أول إسرائيلي يتلقى لقاح كورونا، السبت، في حدث أذيع على الهواء مباشرة مستعينا بكلمات من الكتاب المقدس وهبوط الإنسان على سطح القمر عام 1969.

وبدأت شحنات لقاح شركة فايزر في الوصول إلى إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي. كما طلبت شحنات من لقاحي موديرنا وأسترازينيكا.

ويقول مسؤولون إن إسرائيل سيكون لديها لقاحات كافية بنهاية هذا العام لتطعيم نحو 20 في المئة من السكان، وهم الأكثر عرضة للخطر من مضاعفات كوفيد-19.

وعلى الرغم من استطلاعات الرأي التي تقول إن نحو ثلثي الإسرائيليين يرغبون في الحصول على اللقاح إلا أن المسؤولين سعوا لدحض ما يعتبرونها "أخبارا زائفة" عن احتمالات وجود أعراض جانبية محفوفة بالمخاطر للقاح.

وبعد تلقيه اللقاح في مركز شيبا الطبي استعار نتانياهو أول كلمات قالها رائد الفضاء نيل أرمسترونغ على سطح القمر قائلا "هذه خطوة صغيرة بالنسبة لرجل وقفزة عملاقة من أجل صحتنا جميعا. أتمنى أن يكون لهذه الخطوة ذات النجاح. تقدموا واحصلوا على اللقاح".

وسجلت إسرائيل، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، 372401 إصابة بالمرض حتى الآن و3070 وفاة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيدخل الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الحساب الرسمي لنتانياهو على تويتر: "لاحقا لتحقيق وبائي أجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتانياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة".

وأوضح أن دخول الحجر الصحي يأتي "بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا".

وتابع: "رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".

ومنذ ظهور الوباء في إسرائيل، خضع نتانياهو مرات عدة لفحوص كورونا، وكانت نتائجها كلها سلبية.