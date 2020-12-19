أمريكا تعطي الضوء الأخضر للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

المصدر: أ ف ب

أعطت الولايات المتحدة الجمعة الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طارئ ضدّ كوفيد-19، على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء.

وبذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.

وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنّه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".

وكانت لجنة من الخبراء في الولايات المتحدة صوتت لصالح منح الموافقة الطارئة للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.

وأظهرت التجارب أن لقاح "موديرنا" فعال بنسبة 94 بالمئة، وهي التجارب التي شملت 30 ألف شخص، من دون آثار جانبية خطيرة.

وصوتت اللجنة المؤلفة من علماء وأطباء ومسؤولين من وكالات الصحة الفيدرالية - بأغلبية 20 عضوا لصالح اللقاح فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.