بالفيديو.. ممرضة يغمى عليها بعد تلقيها لقاح فايزر

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت ممرضة في مستشفى بولاية تينيسي للاغماء بعد تلقيها لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكورونا.

ووقع الحادث في مؤتمر صحفي في مستشفى ميموريال بعد 17 دقيقة من تطعيم الفتاة.

وقال الأطباء المناوبون في ذلك الوقت، إن إغماء الممرضة لم يكن مرتبطًا باللقاح، وتحدث هذه الحالة أحيانا بعد إجراءات طبية، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأوضحت الفتاة نفسها أن هذا يحدث لها إذا كانت تشعر بالألم.