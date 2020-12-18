حالة هلع بعد اكتشاف بؤر وسلالات جديدة لكورونا

المصدر: وكالات

حالة استنفار شهدتها أستراليا، بعد الارتفاع الكبير في إصابات كورونا، والكشف عن 17 إصابة بسلالة جديدة من الفيروس، في نحو 30موقعاً.

ودعت وزارة الصحة الأسترالية سكان السواحل الشمالية لسيدني إلى البقاء في بيوتهم لمدة 3 أيام، على الأقل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية التي من بينها الارتداء بدون انقطاع للأقنعة الواقية، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وتم إقرار قيود على التنقل بين الأقاليم، كما فرضت السلطات الحجر الصحي لأسبوعين على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمستويات مثيرة للقلق.

وسادت حالة من الهلع وسط السكان في السواحل الشمالية لسيدني حيث أفرغوا رفوفا واسعة من سلعها، لا سيما الغذائية، في المحلات وأسواق "السوبرماركت" في تكرار للمشاهد التي حدثت خلال الموجة الأولى من الوباء في بداية الربيع الماضي. وفرضت السلطات الحجر الصحي لمدة أسبوعين داخل فنادق على كل من ذهب إلى السواحل الشمالية مؤخرا.