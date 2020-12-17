ألمانيا تبدأ بإعطاء تطعيمات كورونا للأشخاص فوق 80 عاما

المصدر: د ب ا

نشرت اللجنة الدائمة للتطعيم التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني اليوم الخميس توصياتها الخاصة بالفئات التي يتعين تطعيمها بلقاح مضاد لكورونا أولا.

وحسب هذه التوصيات، فإن المنتظر في مرحلة أولى إعطاء التطعيم لنزلاء دور المسنين والرعاية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

وستشمل هذه المرحلة الأولى أيضا أطقم العاملين المعرضين على نحو خاص لخطر العدوى مثل العاملين في المؤسسات الطبية واستقبال الطوارئ والعاملين في معالجة مرضى كورونا والعاملين في مجال الرعاية داخل وخارج الدور بالإضافة إلى الموظفين الآخرين الذين لهم مخالطات مع السكان.

وأوضحت اللجنة أنه خلال هذه المرحلة الأولى، فإن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما وسكان دور المسنين معرضون للخطر على نحو خاص ويجب البدء بهم في إعطاء التطعيمات رغم صعوبة الوصول إليهم.

كانت اللجنة قد حددت الأولوية لهذه الشرائح السكانية في مسودة قبل وقت قصير.

يذكر أن وضع الأولويات ضروري لأن كميات اللقاح المتوافرة محدودة في البداية.

ومن المنتظر ان يصدر وزير الصحة ينس شبان غدا الجمعة مرسوما بالتطعيمات بناء على توصية اللجنة، وسيكون هذا المرسوم أساسا للتطعيمات المرجح أن تبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري.