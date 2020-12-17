السيسي: مصر تقف إلى جانب فرنسا في مواجهة جائحة كورونا

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساندة بلاده لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار السيسي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في مجابهة هذه الجائحة، بما يحفظ شعوب العالم منها.

وأعرب السيسي، عن خالص تمنياته بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن قصر الإليزيه في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".

كان الرئيس المصري قد زار فرنسا مطلع الشهر الجاري والتقى نظيره الفرنسي وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين.

وعقب عودته، أكد الرئيس المصري أن الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا عكست تفاهما وتنسيقا مشتركا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي.