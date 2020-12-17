شاهد رد فعل أول مواطنة سعودية تحصل على لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توجهت أول مواطنة سعودية تتلقى اللقاح ضد كورونا بالشكر والدعاء للقيادة السعودية.

ونشر موقع "أخبار السعودية" على تويتر، مقطع فيديو يظهر رد فعل أول مواطنة في المملكة بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا.

وتلقى اليوم الخميس، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة، جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح.

وأكد وزير الصحة السعودي، أنه "بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

كما أكد وزير الصحة، أنه "سيكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة"، مضيفا أن "اللقاح سيكون اختياريا وليس إجباريا". وقال: "حريصون على أن يكون اللقاح آمناً.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع".