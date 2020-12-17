رئيس الحكومة الفرنسية يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون

المصدر: ا ف ب

وضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه "في العزل" باعتباره "مخالطاً" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المصاب بكوفيد-19، "رغم أنه لا يعاني من أي عوارض للمرض"، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي الخميس.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنه "سيتمّ تكييف جدول أعماله ليتمكن من العمل عن بُعد خلال الأيام السبعة المقبلة. وكإجراء احترازي، أجرى فحص للكشف عن كوفيد-19 هذا الصباح، ويُنتظر صدور النتيجة قريباً".

وأضافت أنه جراء ذلك لن يقدّم رئيس الحكومة الخميس إلى مجلس الشيوخ استراتيجية التلقيح.