لندن تدخل المستوى الثالث من الإغلاق بمواجهة كورونا

المصدر: وام

تدخل العاصمة البريطانية " لندن " مع حلول منتصف الليل المستوى الثالث من الإغلاق في مواجهة فيروس كورونا وذلك إلى أجل غير مسمى في ظل عدم تحديد السلطات المحلية موعدا لانتهائه.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوات من أجل إلغاء احتفالات أعياد الميلاد وهو ما يعتبره محبطا بالنسبة للكثير من البريطانيين الذين عانوا كثيرا بسبب الأوضاع الصحية المتأزمة بسبب الجائحة.

ودافع جونسون عن قراره الإبقاء على مظاهر الاحتفالات وقال إن " الوقت بات ضيقا لتغيير خططه التي تسمح للعائلات من خمسة أشخاص باللقاء أثناء فترة أعياد الميلاد في المنزل الواحد".

إلا أن جونسون طالب في الوقت نفسه البريطانيين بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية ومحاولة العزل الذاتي في حال وجود أي تشخيص أو شكوكب وجود المرض أو أعراضه أملا في تجنب نقل العدوى.

من جانبها حذرت الهيئات الطبية البريطانية ومسؤولوها وعلى رأسهم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن الموجة الجديدة من الفيروس ستكون شرسة وعنيفة لأنه بشكله الجديد شهد تغيرا في تركيبته و ليس تحولا و هذا ما يجعله أخطر من ذي قبل على الرغم من وجود اللقاح الذي تقوم السلطات البريطانية بتوزيعه على المراكز الطبية.