نصيحة مهمة من منظمة الصحة العالمية خلال عطلة رأس السنة

المصدر: د ب ا

نصح المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء الأوروبيين الذين يخططون للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة والعطلات الشتوية في الأسابيع المقبلة مع العائلة والأصدقاء بارتداء أقنعة الوجه الواقية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من مخاطر انتشار مرض كوفيد 19.

وأصدر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية نصيحته اليوم الأربعاء في إطار الجهود المبذولة للحد من مخاطر انتشار كوفيد-19.

وقال المكتب الذي يتخذ من كوبنهاجن مقرا لها: "هناك خطر كبير من عودة تفشي الفيروس في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021 وسنحتاج إلى العمل معا إذا أردنا أن ننجح في منعه".

وأشار إلى أنه يتعين تنظيم التجمعات في الهواء الطلق قدر الإمكان، ومراعاة المشاركين فيها قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف المكتب أنه إذا تم تنظيم التجمع في الداخل، فإن "تحديد حجم المجموعة وضمان التهوية الجيدة لتقليل مخاطر التعرض (للعدوى) أمر أساسي".

وتابع المكتب أن ارتداء قناع واق قد يكون "محرجا" عندما يكون المرء بين الأصدقاء أو العائلة، لكنه "يساهم بشكل كبير في ضمان بقاء الجميع في أمان وصحة جيدة".