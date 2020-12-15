السعودية: سارعوا في التسجيل للحصول على لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نصح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بمرض كورونا " كوفيد 19"

وقال الربيعة عبر "تويتر" اليوم: " للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي.. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس".

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن اللقاح سيكون مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأشارت الصحة إلى أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت الوزارة أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

ولفتت الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

وأعلنت أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، وتم تسجيل 201 حالة تعافٍ إضافية، و 10 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360155 حالة، من بينها 3093 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 476 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350993 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6069 حالة وفاة.