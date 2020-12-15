فاوتشى يدعو لتطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا فى أسرع وقت ممكن

المصدر: ( د ب أ )

قال كبير الخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشى اليوم الثلاثاء إنه يتعين تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ضد مرض كوفيد -19 في أسرع وقت ممكن.

وذكر فاوتشى في مقابلة مع شبكة " إيه بى سى " الأمريكية "لأسباب أمنية ، أشعر بقوة أنه يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون على التطعيم بأسرع ما يمكن".

كما حث فاوتشى الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس على التطعيم.

وأضاف "إنكم مازلتم تريدون حاليا حماية الأشخاص المهمين للغاية لبلدنا في الوقت الحالي".

وتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح ضد مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد أمس الاثنين في الولايات المتحدة ، واستمرت الجهود اليوم الثلاثاء حيث تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية نيوجيرسي.

وكانت الجولة الأولى من التطعيمات باللقاح المضاد لفيروس كورونا الذى انتجته شركتا فايزر وبيونتيك لقاح ، فيما يمكن أن يعد أكبر برنامج للتلقيح في تاريخ الولايات المتحدة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الثلاثاء بيانات تظهر أن لقاحًا مشابهًا أنتجته شركة مودرنا يتمتع بتأثير كبير في الوقاية من حالات الإصابة الشديدة من مرض كوفيد - 19 .