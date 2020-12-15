ميركل: اتباع سلوك غير حذر مع كورونا "مدمر" للمجتمع

المصدر: د ب ا

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتباع سلوك غير حذر في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بأنه مدمر للمجتمع، وذلك في ظل تفشي الفيروس حاليا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في نقاش عبر الإنترنت مع طلاب من جميع أنحاء ألمانيا إن بعض الناس يودون استغلال أي ثغرة لم تنظمها الأوساط السياسية.

وأضافت المستشارة: "يعد ذلك غير جيد بالنسبة لتكاتف المجتمع أيضا... البعض يتحدى الخطر. وهذا مدمر".

وأعربت ميركل عن أسفها لانخفاض الاستعداد لقيود التباعد الاجتماعي مقارنة بالإغلاق الأول في ألمانيا في ربيع هذا العام، وحذرت من أن 400 شخص، على الأقل، يتوفون إثر الإصابة بكورونا يوميا.

وأكدت ميركل أن "الموجات الثانية من الأوبئة تكون غالبا الأخطر"، محذرة من أن الوضع في الشتاء حاليا يعد أكثر صعوبة، وناشدت المواطنين في ألمانيا الانتباه لخطورة الموقف.