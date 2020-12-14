ممرضة في نيويورك تتلقى أول لقاح لكورونا في أمريكا

المصدر: ا ف ب

تلقت ممرضة في نيويورك الاثنين أول لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر «أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم».

وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح أمام الكاميرات في «لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر»، المستشفى الكبير في منطقة كوينز.

وشاهد حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو تلقيحها عبر تقنية الفيديو، وسارع إلى تهنئتها قائلا «آمل أن يمنحك هذا الأمر (ويمنح) الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم، إحساساً بالأمان ومزيداً من الكفاءة» في العمل.

وبدت ليندسي مبتسمة، وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها «أنا بخير تماماً. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى».

ويشكل ذلك بداية حملة تلقيح واسعة النطاق في انحاء البلاد، حيث يستمر تفشي الوباء مع وفيات يومية يناهز عددها 2500، وإحصاء أكثر من 16 مليون إصابة.

وصرح كومو «نحتاج إلى أشهر قبل أن يشمل اللقاح عدداً كبيراً من الناس. إنه تالياً الضوء في آخر النفق، لكن النفق طويل»، داعياً الأميركيين إلى مواصلة احترام التعليمات الصحية خلال فترة الأعياد.