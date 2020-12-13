الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد إصدارھا ترخیص استخدام الطوارئ للقاح (فایزر - بیونتك) المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بالوزارة الدكتور عبدالله البدر قوله إن ھذا الترخیص جاء بعد مراجعة مستفیضة من قبل اللجنة الفنیة لجمیع البیانات والتقاریر العلمیة مؤكدا ان اللجنة اجرت تقییما شاملا لمعلومات السلامة والفعالیة والجودة لھذا اللقاح.

وأضاف البدر أن اللجنة قامت أیضا بمراجعة نتائج الدراسات السریریة المعنیة بفعالیة اللقاح وسلامتھ مع التحقق من تقاریر الجودة وتقییم دراسات الثباتیة للمنتج والتأكد من تطبیق أسس التصنیع الجید في المصانع المنتجة للقاح حسب المعاییر العالمیة لضمان الجودة في جمیع مراحل التصنیع.

وذكر أن عملیة المراجعة شملت ایضا جمیع الجوانب الفنیة والعلمیة مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقیقة لسلامة ومأمونیة اللقاح بعد استخدامھ فضلا عن متابعة المعلومات والبیانات حول سلامة وفعالیة وجودة اللقاح محلیا وعالمیا واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنین والمقیمین.