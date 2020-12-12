الولايات المتحدة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

المصدر: أ ف ب

منحت الولايات المتحدة الجمعة تصريحًا طارئًا للقاح فايزر/بايونتيك لعلاج الإصابات بكوفيد-19 حسب ما اعلنت المديرة العِلمية لوكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) في بيان.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل ارجاء البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة أنّ أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال ترامب على تويتر "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "اولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

واضاف الرئيس الجمهوري ان "الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً". وتابع "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها".

ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأميركية من قَبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن البيت الأبيض أمَرَ رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه) بإجازة لقاح فايزر-بايونتيك، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته.

وكان قرار الهيئة متوقّعًا بحلول نهاية الأسبوع على أيّ حال، لكنّ ترامب غرّد صباح الجمعة أنّ هذه الهيئة "سلحفاة بطيئة كبيرة".

لا/جص