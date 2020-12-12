المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

المصدر: وكالات

قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل يوم الجمعة إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.

ووافقت هيئة الرقابة الصحية المكسيكية "كوفيبريس" على تسويق لقاح فايزر-بايونتيك لعلاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال غاتيل في مؤتمر صحافي إن "المكسيك رابع دولة تُعطي هيئتها للرقابة الصحية الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا".

وأصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبدأ باستخدام لقاح فايزر-بايونتيك لتليها لاحقا كندا والبحرين.