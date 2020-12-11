طبيب: هؤلاء هم الأخطر ويتسببون بانتشار كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد المدير العلمي لمعهد البحوث العلمية في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، ألكسندر غوريلوف، أخطر العوامل التي تؤثر على انتشار الفيروس التاجي.

وقال إن "هناك أشخاصا يشكلون أكبر خطورة على الآخرين ليس لخصوصيات أجسامهم أو أمراضهم بل بحكم ظروف يواجهونها.

وهم الأشخاص المصابون بفيروس كورونا الذين يقيمون في منشآت أوأماكن مغلقة أخرى تفتقر إلى تهوية جيدة ولم يتم تعقيمها وفق روسيا اليوم.

ويمكن أن تتفاقم الأوضاع المتعلقة بهؤلاء في حال عدم تقيدهم بالتباعد الاجتماعي وعدم ارتداء وسائل الوقاية الشخصية من قبلهم ومن جانب الذين يتواصلون معهم.

والنقل العام (الحافلات وعربات مترو الأنفاق وما إلى ذلك) هو مثال كلاسيكي، لتلك الأماكن المغلقة".

وقال الطبيب إن المواطنين لا يلتزمون بقاعدة رئيسة يجب أن يلتزم بها كل من ظهرت لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وهي البقاء في المنزل وعدم الخروج منه.

وأشار الطبيب إلى أن من أصابهم شكل خطير من "كوفيد – 19" ومن يعانون من السعال الدائم يشكلون أكبر خطورة على الآخرين، ويزداد احتمال الإصابة بفيروس كورونا عند التواصل مع هؤلاء.

وأوضح أن شخصا أصابه شكل خفيف من فيروس كورونا يمكن أن يبقى معديا للآخرين خلال 9 أيام مرت بعد فترة الحضانة. أما الذي أصابه شكل متوسط الخطورة من "كوفيد – 19" فيظل معديا خلال 20 يوما بعد انتهاء فترة الحضانة.