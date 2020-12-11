الصحة الكويتية تصدر بياناً حول مضاعفات لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحاً حول مضاعفات لقاح كورونا.

وكشفت صحيفة "القبس"، اليوم الجمعة، أن إقرار أخذ لقاح كورونا الموجود على موقع الوزارة الرسمي، يقصد منه عدم المسؤولية في حال تقديم معلومات غير صحيحة حول التاريخ المرضي، أو إخفاء معلومات ضرورية عن الحالة الصحية، وترتب على ذلك بعض المضاعفات نتيجة تلك المعلومات.

وذكرت الصحة الكويتية في بيانها أن "ذلك ليس إخلاء للمسؤولية حول مأمونية اللقاح المعتمد عالميا عبر جهات الاختصاص والجهات المحلية، وإنما إقرار يقصد منه عدم المسؤولية في حال تقديم معلومات غير صحيحة".

وتابعت الوزارة أنه ومع ذلك تم تغيير صياغة الإقرار، منعا للبس، مشددة على دورها في صون الصحة العامة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.