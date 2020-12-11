السيسي: لقاح كورونا مجاناً لجميع المصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، منح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا لجميع المصريين.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة "مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح"، لافتة إلى أنه سيكون "بالمجان مئة في المئة".

وأوضحت أن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى، الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".

وأضافت : "وكلما سنتسلم شحنات جديدة سيتم تقديمها لكل مواطن مجانا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد قال إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأشار إلى أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 بالمئة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 بالمئة في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100 بالمئة في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.