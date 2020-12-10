الصين توصي طواقم الطائرات بارتداء الحفاضات

المصدر: البيان الإلكتروني

أوصت هيئة تنظيم الطيران في الصين طواقم الطائرات بالرحلات الجوية المتجهة إلى الدول التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد بشكل خطير بارتداء حفاضات يمكن التخلص منها، وذلك تجنبا لاستخدام المرحاض لتقليل مخاطر الإصابة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن هذه التوصية جاءت ضمن قائمة من الإرشادات تتكون من 38 صفحة أرسلتها الهيئة لشركات الطيران لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن التوصية تنطبق على رحلات الطيران من وإلى البلدان والمناطق التي يتجاوز فيها عدد الإصابات 500 إصابة من بين كل مليون شخص.

وتوجد نصيحة ارتداء الحفاضات في قسم خاص بمعدات الحماية الشخصية، والذي يوصي أيضًا بارتداء الكمامات والنظارات الواقية والقفازات وملابس واقية وقبعات وأغطية أحذية يمكن التخلص منها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وتشمل النصائح الأخرى للرحلات الجوية تقسيم المقصورة إلى "منطقة نظيفة ومنطقة حجر صحي" ويتم الفصل بينهما بستائر يمكن التخلص منها.

وتضرر الطيران الصيني بشدة في بداية تفشي كورونا في ووهان قبل انتقاله لاحقًا إلى جميع أنحاء البلاد. لكنه تعافى بعد ذلك إلى حد كبير ليقترب من مستويات ما قبل الوباء، في الوقت الذي تكافح فيه مناطق أخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة للسيطرة على الفيروس وتعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عنه.