ما حقيقة إغلاق المساجد في مصر بسبب كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وسائل إعلام مصرية أن السلطات تدرس إغلاق المساجد مع زيادة الإصابات والتحذير من موجة ثانية لفيروس كورونا، خاصة بعد أيام من قرار تعليق القداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية.

وكشفت صحيفة الوطن المصرية، أنَّه يجرى حالياً دراسة كل السيناريوهات المحتملة، ومنها تعليق الصلوات الخمس في المساجد مجدداً، في حال ارتفاع إصابات كورونا بصورة أكبر الفترة المقبلة، أما في حالة ثبات أعداد الإصابات وعدم حدوث قفزة جديدة فسوف يكتفي بالإجراءات الاحترازية التي يتمّ حددتها وزارة الأوقاف، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنَّ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، هي من تحدد فتح أو غلق المؤسسات في ظل جائحة كورونا، بما في ذلك دور العبادة، وأن الوزارة ملتزمة بما تصدره اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من قرارات.

وبحسب تصريحات للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال الأيام الماضية، أكّد أَّن المساجد ستظل مفتوحة طالما يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبقاء على التباعد بين المصليين.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدَرت تحذيرات للعاملين بقطاعات الوزارة خاصة المساجد، وكذلك المصلين، من التهاون مع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وحددت الوزارة الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها، وهي:

1. الوضوء في المنزل فلن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. ارتداء الكمامات ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

4. إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5. التباعد والمسافات الآمنة، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، فيجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

5- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد.

6. عدم المصافحة.

6. الانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

7. تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. استمرار غلق جميع دور المناسبات.

9. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

10. الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

11. ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

12. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

13. عدم تشغيل أي كولديرات (برادات مياه) أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.

14. عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد

15. الاقتصار على إقامة الصلوات.