ملك المغرب يأمر باعتماد التطعيم المجاني ضد كوفيد-19

المصدر: (رويترز)

قال بيان للقصر الملكي اليوم الثلاثاء إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر تعليماته باعتماد التطعيم المجاني ضد وباء كوفيد-19 من أجل جميع السكان.

وجاء في البيان أن العاهل المغربي "أصدر تعليماته باعتماد مجانية (التطعيم) ضد وباء كوفيد-19 لفائدة جميع المغاربة".

وأضاف البيان أن عملية التطعيم ضد هذا الوباء "ستنطلق في الأسابيع المقبلة وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره... بما يسمح بعودة المواطنين تدريجيا لممارسة حياتهم العادية".

ولم يقدم البيان تفاصيل حول ما إذا كان التطعيم إجباريا، أو مدى توفير كميات كافية منه حتى الآن ومصادرها.

وسجل المغرب حتى مساء أمس الاثنين 381 ألفا و 188 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 6245 وفاة.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها طلبت لقاحين من شركتين صينيتين وشركة بريطانية سويدية، وستسعى للحصول على لقاحات من شركات عالمية أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة.

وفي المرحلة الأولى سيتم تطعيم من هم في الصفوف الأمامية مثل رجال الأمن والصحة والتعليم وذوي الأمراض المزمنة.

