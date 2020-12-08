الفنانة المصرية صابرين تكشف عن معاناتها من فيروس كورونا وتحذر منه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية صابرين عن معاناتها من فيروس كورونا، محذرة من خطر الإصابة بالفيروس.

وقالت صابرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، إن "الإصابة بفيروس كورونا لها خضة وأنه يشبه دور البرد ولكن خطورته أنه يظهر حاليا بدون أي أعراض وهذا ما حدث معها".

وأشارت صابرين إلى أن ما حدث هو "شعور شقيقتها وزوجته بتعب اعتبروه طبيعيا لأنه يحدث معهم دائما مع دخول فصل الشتاء إلا أن الأمور زادت بعد ذلك عن الطبيعي وبعد إجراء المسحة خرجت نتيجتها إيجابية، لتقوم هي وأولادها بإجراء مسحة وتظهر نتيجتها إيجابية أيضا موضحة أنها عزلت نفسها في المنزل هي وابنها أما شقيقها وزوجها فيعزلان نفسهما في منزلهما".

وشددت صابرين على أن إصابتها بفيروس كورونا ليس لها علاقة بحضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي خاصة وأنها حضرت متخذة كل الإجراءات الاحترازية وكانت طوال الوقت تضع الكحول على يديها وعلى كل ما تقف معه خلال المهرجان، لافتة بأن الإصابة اكتشفتها بعد حضورها المهرجان بيومين وجاء ذلك من حاسة الشم التي انعدمت وقتها لاسيما وأن الأعراض لم تتواجد أساسا.