ويليام شكسبير.. ثاني شخص في العالم يحصل على لقاح كورونا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

مع بدء التطعيمات في المملكة المتحدة اليوم، توافد عدد كبير من المسنين لأخذ الجرعات الأولى من اللقاح وكان أول شخص يتلقى اللقاح في بريطانيا هي الجدة مارجريت كينان أما الثاني فهو مسن يدعى ويليام شيكسبير يبلغ من العمر 81 عاماً.

وتم تصوير وليام شكسبير، من وارويكشاير وهو يتلقى اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري هذا الصباح.

وبعد التطعيم ، قال ويليام لبرنامج "صباح الخير بريطانيا": "أعتقد أن اللقاح سيحدث فرقًا في حياتنا من الآن فصاعدًا.. إنها بداية تغيير حياتنا وأسلوب حياتنا."

وأضاف أنه كان يقضي فترة الإغلاق مع زوجته، ولزم الزوجان البيت طوال الوقت باستثناء بضع الرحلات إلى المتاجر المحلية.

وولد وليام شكسبير في نفس المدينة التي ولد فيها الشاعر البريطاني الشهير في ستراتفورد أبون آفون بوارويكشاير.

وويليام ومارجريت من بين مئات الأشخاص إلى جانب موظفي خط الدفاع الأول الذين سيتلقون اللقاح اليوم.

وسيتم تلقيح جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في المستشفيات والمراكز الطبية.