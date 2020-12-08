تسعينية بريطانية أول شخص يتلقى لقاح ⁧‫كورونا‬⁩ المعتمد من شركة ⁧‫فايزر‬⁩

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أصبحت جدة تبلغ من العمر 90 عامًا من كوفنتري ببريطانيا اليوم أول شخص في العالم يحصل على لقاح معتمد لفيروس كورونا حيث اتخذت المملكة خطوة عملاقة نحو إنهاء الوباء.

وأطلقت وزارة الصحة البريطانية صباح اليوم أكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني في 50 موقعًا حيث بدأ تطعيم الأشخاص الذين تجاوزوا الثمانينيات من العمر، والعاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية في الخطوط الأمامية.

وكانت مارجريت كينان، التي ستبلغ من العمر 91 عامًا الأسبوع المقبل، أول شخص في العالم يحصل على حقنة فايزر منذ أن تمت الموافقة عليها في المملكة المتحدة - واصفة اللقاح بأنه "أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كنت أتمنى الحصول عليها".

السيدة كينان، هي مساعدة متجر مجوهرات سابقة تقاعدت منذ أربعة أعوام فقط. ولديها ابنة وابن وأربعة أحفاد.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن كينان قولها: "أشعر بالفخر لكوني أول شخص يتم تطعيمه ضد كوفيد 19 ، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة.. يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد. لم أتحمل البقاء وحيدة معظم أيام السنة. أشكر الممرضة ماي وموظفي وزارة الصحة الذين اعتنوا بي بشكل كبير، ونصيحتي لأي شخص عرض عليه اللقاح هو أن يأخذه - إذا كان بإمكاني الحصول عليه في الـ90 ، فيمكنك الحصول عليه أيضًا."

ويأمل مسؤولو وزارة الصحة أن يكون التلقيح بمثابة الخطوة الأولى للعودة إلى الحياة الطبيعية، وسيشمر الآلاف من البريطانيين اليوم عن سواعدهم للحصول على جرعة فايزر التي تعد فعالة بنسبة 95 في المائة.