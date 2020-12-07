سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق دون الحاجة لـ PCR

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل استشاري وأستاذ مشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبد العزيز، بالمملكة العربية السعودية، الدكتور هاني الحضرمي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد في وقت سريع ودون الحاجة إلى تحليل (PCR).

ونقلت صحيفة عاجل السعودية عن الدكتور الحضرمي قوله - عبر تويتر- إنه تم تسجيل براءة اختراعه في مكتب براءات الاختراع الأمريكية، وهو عبارة عن ابتكار تقنية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وتشخيص الفيروس في وقت قياسي دون استخدام تحليل (PCR).

وأضاف الحضرمي، أن هذا الإنجاز تم على أرض المملكة، دون الحاجة الى أدنى مساعدة من أي شريك خارجي، وهو ما سيعكس أثرًا كبيرًا على مكانة المملكة الدولية؛ حيث سيظهر أن أبناءها ومن خلال هذا الابتكار ساهموا كغيرهم من علماء الدول المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة للتشخيص والكشف عن فيروس كوفيد- 19.

وأوضح أن التقنية المبتكرة قليلة التكلفة مقارنةً بتحليل (PCR)، كما أنها لا تحتاج لفريق طبي متخصص أو مختبرات متخصصة لإجرائها؛ ما يعكس سهولة استخدامها على جميع الأصعدة مثل المطارات وفحص ضيوف الرحمن في مكة والمدينة قبل دخولهم الى الحرمين وكذلك خلال فترة الحج بالإضافة الى أماكن التجمعات العامة.

وتابع الحضرمي قائلا «سوف تستبدل هذه التقنية الحاجة الى مختبرات وأجهزة متخصصة للكشف عن فيروس كوفيد-19 المستجد؛ حيث إنه يمكن حملها إلى الأماكن العامة والحصول على نتيجة الاختبار في دقائق معدودة؛ ما سيساعد بشكل كبير في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره من خلال التعرف على المصابين».

وأضاف أنه في حال تبني تصنيع هذه التقنية وإنتاجها على أعلى مستوى سوف يكون لذلك عائد كبير على اقتصاد الوطن من خلال تصدير هذه التقنية الى دول العالم.