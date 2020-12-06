هذا ما يجب عليك معرفته عن الأطفال ولقاحات كورونا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات لإنتاج لقاحات للتخفيف من المعاناة الناجمة عن كوفيد 19 ، تقول شركتا فايزر ومودرنا إن لقاحاتهما فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ على البالغين. لكنهما لا تعرفان حتى الآن ما إذا كانت اللقاحات فعالة في الأطفال، مما يعني أن التراخيص المتوقعة والوشيكة لن تنطبق على الأطفال.

قال الدكتور ديفيد كيمبرلين، طبيب الأطفال في الأمراض المعدية بجامعة ألاباما، إنه "بعد النتائج المذهلة للقاح كورونا التي تم الكشف عنها فإن الشركات حالياً تحول التركيز إلى الفئات العمرية الأصغر سنًا".

ففي شهر نوفمبر، وسعت شركة فايزر تجاربها لبدء اختبار الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وتتبعها مودرنا لإجراء هذه التجارب هذا الشهر.

يتوقع الأطباء، أن يتوفر لقاح خاص بالأطفال بحلول منتصف إلى أواخر عام 2021. وعادة، تتم الموافقة على لقاحات الأطفال بعد اختبارها وإظهارها نتائج جيدة لدى البالغين. ويقول اختصاصيو اللقاحات إنه من الناحية الأخلاقية، يتم اختبار اللقاح على البالغين قبل اختباره على الأطفال.، وفق "إي بي سي".

مخاطر كوفيد 19 التي تواجه الأطفال

على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات بين البالغين، لم يكن الأطفال محصنين ضد الأمراض التي يسببها فيروس كورونا الجديد.

يوضح الدكتور بول أوفيت، خبير اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وعضو اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء، أن الهدف من تطعيم الأطفال هو منع انتشار الأعراض إلى البالغين المعرضين لخطر كبير.

وقال أوفيت: "أعلم أن هناك اهتمامًا بإجراء تجارب على الأطفال، لأنه يجب إعطاء هذا اللقاح للأطفال. لا يزال بإمكان الأطفال المعاناة ودخول المستشفى والموت بسبب هذا الفيروس - وإن كان ذلك بمعدل أقل من البالغين - ويمكن للأطفال نقل هذا الفيروس بدون أعراض أو أعراض للآخرين، لذلك يجب أن يكون هناك لقاح للأطفال ".

وكما هو الحال بالنسبة لأولوية إعطاء اللقاح للبالغين المعرضين لمخاطر عالية في أسرع وقت ممكن بهدف التخفيف من عدد الوفيات وانتشار الفيروس، تشير آنا دوربين، الأستاذة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة إلى أنه سيتعين أيضًا تحديد متطلبات العمر للقاح الطفولة من خلال الدراسات.

وأوضحت دوربين: "سيتعين دراسة عدد حالات انتقال العدوى لتحديد ما إذا كان يجب تطعيم الأطفال دون سن الخامسة، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات."

وقالت دوربين: "نتوقع الوصول إلى هذه البيانات بحلول منتصف شهر ديسمبر تقريبًا وستساعدنا هذه البيانات على توقع نتائج السلامة للأطفال.. أسمع أشياء مطمئنة تمامًا فيما يتعلق بالسلامة. وإذا كانت آمنة للبالغين، فسيكون لدي ثقة جيدة أنها ستكون آمنة أيضًا للأطفال، على الرغم من أنه يجب تجربتها على الأطفال لمعرفة ذلك . "

ونظرًا لأن غالبية الأطفال المصابين لا تظهر عليهم الأعراض، تعتقد دوربين أن الدراسات ستركز على الأرجح على ما إذا كان لدى الأطفال ردود فعل تجاه اللقاح وإمكانية تبنيهم لاستجابات مناعية قوية.

من جانبه قال الدكتور ديفيد كيمبرلين: "أعتقد أنه مع إجراء العديد من هذه التجارب في نفس الوقت، ومع المتابعة التي يتم إجراؤها حاليًا أعتقد أنه لا يجب على الأشخاص القلق بشأن إمكانية حدوث آثار جانبية.. يشعر المشككون بالقلق من أن اللقاح هو نهج جديد يستخدم جزيئات مختلفة، مثل الرنا المرسال، بدلاً من نهج اللقاح التقليدي.. لكن الرنا المرسال ليس جزيئا جديدًا أو غريبًا، حيث إنه موجود بالفعل في أجسامنا يصنع البروتينات طوال الوقت."

وأوضح الدكتور أن الآثار الجانبية عند الأطفال قد تكون مشابهة جدًا للآثار الجانبية التي تظهر عند البالغين، مثل التعب والصداع.