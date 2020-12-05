إصابة الإعلامية المصرية فرح علي بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت الإعلامية المصرية فرح علي مقدم برنامج أخبارنا على قناة الزمالك، بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأعلن طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق اصابة الاعلامية ‏بقناة الزمالك فرح علي بفيروس كورونا.‏

وتمنى طارق يحيي عبر برنامج زملكاوي المذاع على شاشة قناة الزمالك، ‏سرعة الشفاء لفرح علي وعودتها سريعاً لتقديم برنامج "أخبارنا" وفق صحف مصرية.

من جهة أخرى رفضت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري رحيل حارس مرمي الفريق محمد عواد في الموسم الجديد وأصرت على بقائه بناء عليى طلب من البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض ولجنة الكرة بالزمالك .

وطلب نادي سيراميكا خلال الساعات الماضية الحصول على خدمات حارس الزمالك وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك لرغبتهم في الحفاظ على العناصر المهمة في الفريق وعدم التفريط فيها.