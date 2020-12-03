60 ألف وفاة بكورونا في المملكة المتحدة

المصدر: (أ ف ب)

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة ستين ألف وفاة الخميس، حسب السلطات الصحية.

وسجّلت السلطات 414 وفاة إضافية الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60,113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوماً على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار إليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69,752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 نوفمبر.

وباتت المملكة المتحدة الأربعاء البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية فايزر والمختبر الألماني بايونتيك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفراً اعتباراً "من الأسبوع المقبل"، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية الأربعاء.