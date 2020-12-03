شخصيات بارزة توفيت جراء كورونا
بعد وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بوباء كوفيد-19 عن 94 عاما، في ما يأتي تذكير بشخصيات أخرى رحلت جراء هذا المرض:
- عازف الساكسوفون مانو ديبانغو كان أول شخصية عالمية يخطفها المرض. وتوفي ديبانمغو أسطورة الأفرو-جاز الكاميروني البالغ 86 عاما في 24 مارس في مستشفى قرب باريس.
- الفرنسي-السنغالي باب ضيوف الرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم أحد أعرق الأندية الفرنسية، توفي في 31 مارس.
- في مطلع أبريل توفي عازف الجاز الأمريكي إيليس مارساليس عميد عائلة شهيرة في مجال الجاز، عن 85 عاما.
- سيرجيو روسي (85 عاما) مؤسس ماركة الأحذية الإيطالية الفاخرة التي تحمل اسمه، توفي في الثالث من أبريل.
- الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا (70 عاما) الذي اضطر إلى العيش في المنفى في ظل ديكتاتورية بينوشيه، توفي في 16 أبريل.
- عازف الساكسوفون الأمريكي ليو كونتيز توفي في 17 أبريل عن 92 عاما.
- زعيم السكان الأصليين باولينيو باياكان أحد أكبر المدافعين عن غابة الأمازون، توفي عن 65 عاما في منتصف يونيو.
- أشهر مصممي الأزياء اليابانيين كينزو توفي في الرابع من أكتوبر عن 81 عاما.