شخصيات بارزة توفيت جراء كورونا

المصدر: أ ف ب

بعد وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بوباء كوفيد-19 عن 94 عاما، في ما يأتي تذكير بشخصيات أخرى رحلت جراء هذا المرض:

- عازف الساكسوفون مانو ديبانغو كان أول شخصية عالمية يخطفها المرض. وتوفي ديبانمغو أسطورة الأفرو-جاز الكاميروني البالغ 86 عاما في 24 مارس في مستشفى قرب باريس.

- الفرنسي-السنغالي باب ضيوف الرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم أحد أعرق الأندية الفرنسية، توفي في 31 مارس.

- في مطلع أبريل توفي عازف الجاز الأمريكي إيليس مارساليس عميد عائلة شهيرة في مجال الجاز، عن 85 عاما.

- سيرجيو روسي (85 عاما) مؤسس ماركة الأحذية الإيطالية الفاخرة التي تحمل اسمه، توفي في الثالث من أبريل.

- الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا (70 عاما) الذي اضطر إلى العيش في المنفى في ظل ديكتاتورية بينوشيه، توفي في 16 أبريل.

- عازف الساكسوفون الأمريكي ليو كونتيز توفي في 17 أبريل عن 92 عاما.

- زعيم السكان الأصليين باولينيو باياكان أحد أكبر المدافعين عن غابة الأمازون، توفي عن 65 عاما في منتصف يونيو.

- أشهر مصممي الأزياء اليابانيين كينزو توفي في الرابع من أكتوبر عن 81 عاما.