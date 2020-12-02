الحكومة المصرية توجه بتوفير 20 مليون جرعة لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، الأربعاء، تطورات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحنا تصاعديا خلال هذه الفترة، بحسب ما أوردت مصادر إعلامية مصرية.

كما وجه مجلس الوزراء المصري بالتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة الفيروس الفتاك.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن زايد أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات الإصابة الأعلى بين المحافظات المصرية.

كما تطرقت وزيرة الصحة خلال عرضها أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري إلى تطورات تصنيع لقاح فيروس كورونا عالمياً.

وفي هذا السياق كشف موقع جريدة "الشروق" القاهرية أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزيري المالية والصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في مصر.

وحسب الصحيفة يشمل توجيه مجلس الوزراء التعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة الفيروس الفتاك.

كما تم توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

وأعلنت مصر الثلاثاء تسجيل 392 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا، حتى الثلاثاء، ارتفع إلى 116303، من بينهم 6666 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 98 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102816 حالة.