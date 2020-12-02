تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن ارتداء الكمامات

المصدر: د ب أ

أوصت منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات في المنازل لمنع انتقال الإصابة بفيروس كورونا عند استقبال زوار إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على التباعد البدني.

وتضمنت وثيقة توجيهية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء أنه يتعين ارتداء الكمامات داخل المنازل عندما لا يكون واضحا ما إذا كان يتم تهوية الغرفة بشكل صحيح.

وسبق أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى ارتداء الكمامات في الأماكن الضيقة، إلا أنها لم تذكر توجيهات بالنسبة للأماكن الخاصة.

ووسعت المنظمة الأممية توصياتها لارتداء الكمامات في مرافق الرعاية الصحية لتشمل التوصية بارتداء الموظفين الإداريين والعاملين الذين لا ينخرطون مباشرة في الرعاية الصحية للكمامات في جميع الأوقات.

وشددت المنظمة على ضرورة ارتداء المرضى للكمامات في المواقف التي يكونون فيها على اتصال قريب بآخرين.

وجددت المنظمة اليوم الأربعاء التحذير من أن وضع الكمامات قد يمنح إحساسا زائفا بالأمان ما يجعل الأفراد يغفلون عن الإجراءات الوقائية الرئيسية الأخرى.