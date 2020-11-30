السعودية تسجل 232 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الاثنين) تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 393 حالة إضافية، و12 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 357.360 حالة، من بينها 4662 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 659 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 346.802 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5896 حالة وفاة.