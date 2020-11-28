مودي: الهند تطور لقاح ضد كورونا مع شركات أدوية محلية

المصدر: (د ب أ)

ذكر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي اليوم السبت أن بلاده تعمل مع شركات أدوية محلية للإسراع بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وأضاف مودي، الذي التقى مع مسؤولين بشركتي "زيدوس كاديلا" و"بهارات بايوتيك" ومعهد "سيرام" في الهند أن حكومته "تعمل بشكل نشط" مع العلماء والمسؤولين لتسهيل جهود إنتاج لقاحاتهم.

وأشاد ناريندرا بعمل الفريق الذي يقوم بتلك الجهود.

وتابع أن الحكومة الهندية تعمل معهم بشكل نشط لدعهم في تلك المهمة.

ومازالت الهند من البؤر العالمية للفيروس، على الرغم من تراجع الإصابات اليومية بها إلى النصف منذ أن وصلت إلى الذروة وهي أكثر من 97 ألف في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.