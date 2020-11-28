أول ديسمبر.. لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى هنغاريا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن أول توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى هنغاريا ستبدأ في ديسمبر المقبل.

وقال الوزير الهنغاري في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة، إن "وزير الصحة الروسي أكد لنا أنه من الممكن البدء بتوريد دفعات صغيرة من اللقاح الروسي في ديسمبر، وأن دفعات أكبر ستكون متاحة في أواخر يناير".

وأضاف أنه من الصعب تحديد المواعيد الدقيقة للتوريدات وحجمها وفق روسيا اليوم.

وأعرب عن رغبة هنغاريا في إنتاج اللقاح الروسي على أراضيها، لكنه أضاف أنه ليس بوسعه التأكيد أن ذلك سيحدث فعلا، مشيرا إلى أن "الشركات تقول إن اعتماد التكنولوجيات الروسية لإنتاج اللقاح قد يتطلب ما يصل إلى سنة ونصف السنة".

وأضاف أن مسألة إنتاج اللقاح الروسي في هنغاريا نوقشت أثناء زيارة وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو للبلاد.

يذكر أن هنغاريا أصبحت أول دولة أوروبية تلقت جرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.