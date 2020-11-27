الهند تنتج 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت روسيا، اليوم الجمعة، على منح الهند حق تصنيع لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكورونا الذي نجحت في التوصل إليه.

فقد اتفق صندوق الثروة السيادية الروسي وشركة هيتيرو الهندية للمنتجات الدوائية على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد-19 في الهند، وفقا لبيان على حساب "سبوتنيك في" على تويتر اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أن هيتيرو وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يدعم اللقاح ويسوقه عالميا، يعتزمان البدء في إنتاج "سبوتنيك في" بالهند في بداية 2021. وفقا لسكاي نيوز.

وذكر البيان أن التجارب السريرية للقاح في المرحلتين الثانية والثالثة ما زالت جارية في الهند.

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل دميترييف وفق البيان "بفضل تعاوننا مع هيتيرو، سيكون بإمكاننا زيادة القدرة على الإنتاج بشكل كبير وتقديم حل فعال لمواطني الهند في هذه المرحلة الصعبة من الوباء"، بحسب فرانس برس.

وأشار الصندوق السيادي إلى أنه تلقي "طلبات" تزيد على 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك في" من "أكثر من 50 دولة".

كما سيتم، وفقا للمصدر، إنتاج اللقاح في دول أخرى، ولا سيما البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

وأكدت روسيا، الثلاثاء الماضي، أن لقاحها الذي طوره مركز "غاماليا" للأبحاث في موسكو، فعال بنسبة 95 في المئة، وهي نسبة مماثلة لفعالية اللقاحين اللذين يطورهما تحالف فايزر/بيونتيك وشركة موديرنا الأمريكية.

وأوضح الصندوق السيادي أن "سعر جرعة واحدة من "سبوتنيك في" للسوق الدولية سيكون أقل من 10 دولارات" للجرعة الواحدة، مشيرا إلى أن اللقاح للمواطنين الروس سيكون مجانيا.

ولقاح "سبوتنيك في" هو حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تجري وفق نهج تجريبي لا يعرف فيه لا المريض ولا الطبيب ما إذا كان اللقاح المعطى حقيقا أم وهميا، وتشمل التجارب 40 ألف متطوع.