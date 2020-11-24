كشف أسباب وقف تجارب لقاح كورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أمس الاثنين، وقف التجارب التي تجريها الوزارة على لقاحي الصين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن تم الانتهاء من تجارب المرحلة الثالثة في مصر.

وأوضح مجاهد "الشركة الصينية هي التي أوقفت التجربة وأبلغتنا أنهم اكتفوا بعدد المتطوعين من مصر بعد أن أكملوا 45 ألف متطوع من جميع الدول المشاركة في التجربة"، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وأضاف أن "المركزين المسؤولين عن استقبال المتطوعين سواء في فاكسيرا أو مركز صحة القطامية لن يستقبلا متطوعين جدد، لكنهما يعملان على متابعة المتطوعين القدامى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة حول فاعلية اللقاحين محل التجربة".

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن إجراء التجارب على لقاحين بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية ونظمت حملة دعائية لحث المواطنين على التطوع والمشاركة في التجربة، مؤكدة أنها تحتاج 6 آلاف متطوع لانتهاء التجربة.