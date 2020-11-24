مصر.. إحالة غير الملتزمين بارتداء الكمامة لمحكمة أمن الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم إحالة غير مرتدى للكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالي 4 آلاف جنيه، والحكومة تشدد على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية أن الدولة المصرية لها خبرة جيدة فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مبكرة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لابد اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية ضرورة لتقليل أعداد الإصابات.

وتابع أن الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة فيروس كورونا، وأن لم نتبع الإجراءات سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا، مؤكدا أن قرار حظر البناء سينتهى غدا.