بالفيديو.. مصاب بكورونا يعزف على الكمان في العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

عزف مريض مصاب بفيروس «كورونا» أثناء استخدامه لجهاز التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات ولاية يوتا الأمريكية على الكمان، شكراً وتقديراً للفريق الطبي القائم على رعايته الصحية.

و أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف المحلية، مدرس الأوركسترا المتقاعد غروفر فيلهلمسن، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، وهو يعزف على الكمان أثناء استخدامه لجهاز التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة بمستشفى ماكاي دي، بمدينة أوغدن.

وقالت الممرضة التي صورت مقطع الفيديو سيارا ساسي في بيان صحافي: «لقد دفعني تصرف السيد غروفر للبكاء. إن رؤيتنا لمريض يفعل ذلك أثناء استخدامه لجهاز التنفس كان أمراً لا يُصدّق بالنسبة لنا جميعاً».

وأشارت ساسي إلى أنه كتب لها ورقة صغيرة يطلب منها فيها أن تخبر زوجته بإحضار آلة الكمان له في العناية المركزة حتى يتمكن من «تقديم الشكر للعاملين بالمستشفى»، لترد عليه الممرضة بقولها: «نود أن نسمعك تعزف، فهذا سيجلب الكثير من الأمل والإيجابية إلى بيئتنا».

وبحسب صحيفة «الشرق الاوسط» حققت ساسي لغروفر أمنيته وأحضرت له الكمان، حيث تجمع نحو عشرة أطباء وممرضين خارج غرفته لسماعه وهو يستخدم موهبته لتقديم الشكر والتقدير لهم.

وقالت ساسي: «رغم أنه كان مريضاً جداً، إلا أنه كان لا يزال قادراً على العزف لساعات».

وتابعت: «بعد ذلك، أخبرناه كم نحن شاكرين له ومقدار ما يعنيه ذلك لنا».

وتم إدخال غروفر إلى المستشفى منذ أكثر من شهر بعد إصابته بالفيروس وقد تحسنت حالته إلى حد كبير في الفترة الأخيرة ومن المنتظر أن يترك غرفة العناية المركزة قريباً، حسب قول الأطباء.