السعودية تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الجمعة) تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 448 حالة إضافية، و16 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 354.813 حالة، من بينها 6664 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 793 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 342.404 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5745 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة لتصل إلى 96.5%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 1.87%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.6%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (76)، حائل (30)، المدينة المنورة (28)، الدمام (15)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (89)، الدمام (44)، مكة المكرمة (38)، الهفوف (28)، القطيف (23)، المدينة المنورة (17)، المبرز (17)، جدة (16).